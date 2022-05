Primeiro reforço da era Guardiola está na porta de saída do Manchester City

Gundogan vai mudar de ares na próxima época, segundo a imprensa inglesa.

Já com Erling Haaland garantido para a próxima temporada, o mercado do Manchester City também será feito de saídas e com um nome já em destaque: Ilkay Gundogan. O jornal "Daily Mail" assegura que o médio internacional alemão vai deixar o clube no final da época, apesar de ter contrato válido até 2023.

Uma viagem a Madrid do jogador de 31 anos levantou algumas "suspeitas" sobre a possibilidade de rumar ao futebol espanhol, mas é tida como certo que a presença na capital esteja relacionada com uma transferência.

Gundogan foi a primeira contratação de Guardiola nos "citizens", em 2017/18, e cotou-se como uma peça importante para a conquista de três campeonatos, entre outros troféus, sendo que também se pode sagrar campeão na atual edição da Premier League. Teve em 2020/21 a melhor época, com 17 golos em 46 jogos.