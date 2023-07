Primeiro jogo do Hatayspor após trágico sismo contou com homenagem a Atsu

Antigo jogador do FC Porto foi vítima do sismo que assolou a Turquia, no passado mês de fevereiro

Christian Atsu, vítima do sismo na Turquia, no passado mês de fevereiro, foi homenageado no primeiro jogo do Hatayspor após a tragédia.

A camisola do antigo jogador do FC Porto foi mostrada na fotografia de equipa antes do início do encontro particular contra o Hull City.

O encontro de pré temporada terminou com uma igualdade a uma bola.