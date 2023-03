Primeiro jogador a assumir homossexualidade recebe ameaças de morte

Dois anos depois de assumir a sua orientação sexual, o australiano Joshua Cavallo revelou que continua a receber insultos. "Não é aceitável, mas sei que abri a porta para muitos outros", confessou

Joshua Cavallo, jogador australiano do Adelaide United, assumiu há dois anos que era homossexual e ainda hoje recebe insultos e ameaças de morte, revelou o futebolista conhecido por ter sido o primeiro a assumir em público ser gay.

Numa entrevista à BBC, Cavallo falou das ameaças que recebe: "Às vezes estou em casa com o telefone e recebo uma notificação, um insulto. É duro, porque passaram quase dois anos e continuo a receber ameaças de morte. Não é aceitável, é desagradável, mas ao mesmo tempo sei que abri o caminho para muitos outros. Sei por quem passo por isto, é por aqueles que sofrem em silêncio."

Josh, como é conhecido, relatou à BBC o momento em que deu a notícia no balneário do Adelaide United: "Estávamos todos no balneário e contei-lhes quem eu era. Toda a gente estava a chorar, o que foi muito bonito, porque eram como meus irmãos e nunca tinha visto esse lado deles. Festejar isto juntos, um passo tão importante na minha vida... não podia estar mais orgulhoso deles. Fez-me pensar porque é que o ocultei tanto tempo. Depois fui para o carro e publiquei a minha mensagem, coloquei o telemóvel no porta-luvas e fui para casa. A minha vida mudou completamente."