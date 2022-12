Primeiro alvo de Lopetegui para o mercado de inverno é um velho conhecido

De acordo com o The Sun, o Wolverhampton vai tentar a contratação de Marcos Acuna, que terá os dias contados em Sevilha.

O tabloide britânico The Sun avança este domingo que Julen Lopetegui, novo treinador do Wolverhampton, já definiu um dos alvos que pretende contratar no mercado de inverno, e é um velho conhecido.

Marcos Acuna, antigo lateral esquerdo do Sporting, foi treinado pelo técnico no Sevilha e, de acordo com a imprensa espanhola, o clube não tem gostado de como tem sido utilizado sem restrições pela Argentina no Mundial'2022, após um início de época muito afetado por lesões.

O jogo da "Albiceleste" com o México (2-0), em que Acuna cumpriu os 90 minutos, algo que não faz em Sevilha desde o dia 6 de setembro, terá sido a gota de água para o emblema, que não deverá impedir a sua saída em janeiro, indo de encontro às pretensões de Lopetegui.

Acuna, de 31 anos, tem contrato com o Sevilha até 2025 e, na presente temporada, soma uma assistência em 14 jogos disputados pelo atual 18.º classificado da LaLiga.

O jornal Marca avança ainda que Matheus Cunha, avançado brasileiro do Atlético de Madrid, também está nas cogitações de Lopetegui, que estará em busca de um novo homem-golo para os Wolves, atuais últimos classificados da Premier League.