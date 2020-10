Primeira parte demolidora do Lyon vale triunfo sobre Mónaco

Desafio entre as duas equipas contou com as participações dos portugueses Anthony Lopes, Gelson Martins e Florentino Luís

O Lyon ganhou, este domingo, por 4-1 ao Mónaco, tendo marcado quatro golos na primeira metade do desafio relativo à oitava jornada da I Liga francesa, no qual atuaram os portugueses Anthony Lopes, Gelson Martins e Florentino, este último emprestado pelo Benfica.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 12 minutos, num rápido contra-ataque concretizado pelo holandês Memphis Depay, num lance semelhante ao que resultou no segundo, aos 34, marcado pelo avançado camaronês Karl Ekambi, que bisou aos 44.

Antes, aos 41, Houssem Aouar tinha feito o terceiro de penálti, e a formação do guarda-redes internacional português Anthony Lopes chegou ao intervalo com o marcador nos 4-0.

Face aos números pesados, o técnico do Mónaco mexeu na equipa logo no intervalo, com Florentino a ser um dos três substituídos, entrando para o seu lugar o experiente médio espanhol Cesc Fàbregas, mas o melhor que a turma visitante conseguiu foi marcar o golo de honra por intermédio de Bem Yedder.

O extremo Gelson Martins foi titular na equipa do principado, tal como Florentino, tendo sido substituído aos 78 pelo belga Kevin Volland.

Com os três pontos, o Lyon sobe ao sexto lugar (13 pontos) da Ligue 1, enquanto o Mónaco está em 12.º, com 11 pontos.

Na liderança está o tricampeão Paris Saint-Germain (PSG), que no sábado goleou o Dijon por 4-0, e que viu o Lille desperdiçar a oportunidade de se isolar na frente da tabela ao empatar hoje a uma boa na deslocação ao terreno do Nice.

O Nice, que contou com o português Rony Lopes, marcou aos 50 minutos por Kasper Dolberg, e o Lille, com José Fonte e Renato Sanches no onze inicial, e com Xeka a entrar no segundo tempo, chegou à igualdade aos 58 graças ao turco Burak Yilmaz.