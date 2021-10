Primeira estrela do "novo Newcastle" pode estar em Barcelona

Ousmane Dembélé poderá ser a primeira contratação do "novo Newcastle"

Extremo do Barcelona estará a ser oferecido a vários clubes europeus, entre eles o Newcastle.

Com a entrada dos novos proprietários no Newcastle, o clube inglês promete ser um dos grandes agitadores das próximas janelas do mercado de transferências e resta saber qual será o primeiro grande investimento.

Pois bem, segundo o portal "Goal", poderia ser Ousmane Dembélé, extremo de 24 anos do Barcelona. O internacional francês já terá uma proposta de renovação do emblema blaugrana, mas, ciente de que o jogador poderá assinar a custo zero a partir de janeiro, o seu agente Moussa Sissoko tem vindo a adiar a resposta.

Sissoko estará a oferecer Dembélé a vários clubes europeus, entre eles o Newcastle, com o qual estará a manter contactos. A intenção, ainda de acordo com o "Goal", é a de - saindo livre do Barça - assinar um contrato de cinco anos, a auferir algo como 15 milhões de euros por temporada, mais um bónus de mais 15 milhões de euros para o agente.