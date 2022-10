Primeira derrota de Potter foi na antiga casa e logo de goleada

Triunfo do Brighton por 4-1, com dois dos golos a serem marcados por jogadores do Chelsea na própria baliza. Manchester City e liderança ficam mais longe

De regresso ao antigo clube, Graham Potter foi infeliz, no mínimo. O Chelsea perdeu pela primeira vez com o inglês no comando e logo por 4-1.

Ao intervalo, os blues já perdiam por 3-0, sendo que dois dos golos foram na própria baliza, por Loftus-Cheek e Chalobah. Na segunda parte, Havertz ainda reduziu, mas Gross materializou a goleada.

Com este resultado, o Chelsea ficou mais longe da liderança e do terceiro classificado Tottenham, sendo mesmo ultrapassado pelo Newcastle no quarto posto da Premier League.