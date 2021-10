Primeira chicotada na Bundesliga: Mark Van Bommel deixa Wolfsburgo

O Wolfsburgo até liderou a Bundesliga, graças a quatro triunfos consecutivos

O treinador holandês do Wolfsburgo, Mark Van Bommel, tornou-se este domingo no primeiro técnico a ser dispensado na Bundesliga, após 13 jogos disputados e oito partidas seguidas sem ganhar.

O Wolfsburgo até liderou a Bundesliga, graças a quatro triunfos consecutivos, mas a sorte inverteu-se e o futuro de Van Bommel foi sentenciado com a derrota, por 2-0, diante do Friburgo, no sábado.

"Estou surpreendido e dececionado com esta decisão, porque tenho a certeza de que podíamos voltar às vitórias. Espero que a equipa consiga dar a volta", disse o técnico, citado pelo clube, que é oitavo no campeonato germânico, já foi eliminado da Taça da Alemanha e é o lanterna-vermelha do Grupo G da Liga dos Campeões.