Pretende deixar o Manchester United e o Ajax está atento à situação

Dean Henderson, guarda-redes do Manchester United e da seleção inglesa

Insatisfeito com o papel de suplente de De Gea, Dean Henderson tem nos planos a mudança de ares.

Dean Henderson não quer continuar no Manchester United. Após perder em definitivo o posto no onze da equipa, o guarda-redes de 24 anos deseja um clube onde tenha mais espaço para atuar, de acordo com o "Daily Mail".

O espanhol De Gea ganhou de vez a batalha pela titularidade. No empate com o Newcastle (1-1) na última segunda-feira, por exemplo, foi apontado como o melhor jogador da equipa, destacando-se com uma soberba defesa que evitou o 2-1 para os magpies.

No verão, Henderson terá recusado uma oferta de empréstimo do Tottenham, porque pensava que seria o titular, uma situação que não se confirmou e o afasta da seleção inglesa. Isto apesar de o alemão Ralf Rangnick não estar, aparentemente, de acordo com uma enveutal saída.

O Ajax, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, já iniciou contactos por Henderson, que tem contrato até 2025 e um valor de mercado estimado em 18 milhões de euros, de acordo com o site especializado "Transfermarkt".