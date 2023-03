Presuntos, mariscadas e até torradeiras: o que o dinheiro do Barcelona terá pago a árbitros

Camp Nou, casa do Barcelona

"Caso Negreira" continua a dar que falar. Confira os presentes que José Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Conselho Técnico de Árbitros (CTA) da Federação Espanhola de Futebol, terá pago a árbitros com dinheiro do Barcelona

O "Caso Negreira" parece continuar a dar pano para mangas. Recorde-se, primeiramente, que o Barcelona, vários seus ex-dirigentes e o ex-responsável da arbitragem José Enríquez Negreira foram indiciados por corrupção, abuso de confiança e registos comerciais falsos, num caso de pagamentos avultados ao antigo árbitro de futebol. Negreira, antigo vice-presidente do Conselho Técnico de Árbitros (CTA) da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), terá recebido quase sete milhões de euros, entre 2001 e 2018, de forma a que, "a troco de dinheiro, realizasse ações tendentes a favorecer o Barcelona na tomada de decisões dos árbitros" nos seus desafios.

Esta quarta-feira, o jornal espanhol "El Mundo" detalha, apresentando as respetivas faturas, os muitos presentes que José Enríquez Negreira terá oferecido aos árbitros como recompensa das arbitragens favoráveis ao emblema blaugrana.

Pois bem, através da empresa Dasnil, Negreira terá gasto milhares de euros - provenientes do Barcelona - em cartões amarelos e vermelhos personalizados e moedas de sorteio, presuntos avaliados em mais de 10 mil euros, doces, vinhos, licores e queijos, chapéus de sol, toalhas de praia, bilhetes para jogos de futebol, cobertores e até mesmo... saca-rolhas e torradeiras. Além disso, terá pago vários almoços e jantares em reputadas marisqueiras em Madrid e Barcelona, com alguns a ultrapassarem os dois mil euros.