Prestianni ameaçado de morte e aconselhado a não sair de casa

Jogador visado de novo pelos ultras do Vélez Sarsfield após dar entrevista à ESPN a relatar as agressões que sofreu depois da derrota com o Huracán

Gianluca Prestianni vive momentos difíceis. O avançado de 17 anos foi agredido por ultras do Vélez Sarsfield após a derrota com o Huracán, facto que terá levado a que tenha pedido ao clube para o deixar sair para o Benfica.

Entretanto, Prestianni deu uma entrevista à ESPN a relatar o sucedido. Uma entrevista que não caiu bem aos ultras do clube e, segundo alguns meios argentinos, levou a que tenha recebido ameaças de morte, sendo mesmo aconselhado a não sair de casa.

"LLEGAMOS A LA VILLA OLÍMPICA. NOS CRUZARON LOS AUTOS LOS DE LA BARRA Y NOS GOLPEARON". Gianluca Prestianni habló en exclusiva con #ESPNF90 sobre el lamentable y triste episodio de violencia que sufrió por parte de la barra brava de Vélez.



: @ESPNFutbolArg

#ALERTA | Amenazaron de muerte a Gianluca #Prestianni



Esto se da tras la entrevista que le brindó a #ESPN



Les advirtieron que no salgan de su casa, según pudo saber @okdobleamarilla



- doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 31, 2023

O jogador já reagiu nas redes sociais, a pedir respeito e privacidade pelo que está a atravessar, assumindo estar "muito triste e assustado".

primero q nada,quiero pedirles q tenga un poquito de respeto y entienda la situación que estamos pasando con mi familia,la verdad no es nada bueno,estamos realmente muy triste y asustados x todo lo q estamos pasando en este momento, pedir disculpas al hincha de Vélez de verdad.