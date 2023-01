Prestes a receber concorrente, Rúben Neves tem as portas de Barcelona mais abertas

Médio internacional português continua a ser muito bem encarado em Camp Nou. Contrato termina no verão do próximo ano

Rúben Neves continua a ser encarado como uma real possibilidade para reforçar o Barcelona. O médio português voltou a ser associado aos catalães, que podem aproveitar o contexto no Wolverhampton.

É que o novo clube de Julen Lopetegui está prestes a anunciar João Gomes, jovem médio do Flamengo. A entrada de um novo concorrente pode permitir a Rúben Neves ir para Barcelona, onde é visto como uma boa opção, de acordo com a imprensa espanhola.

No Wolverhampton desde 2017, Rúben Neves tem contrato com o clube inglês até ao verão do próximo ano. O internacional inglês leva 237 partidas com os Wolves.