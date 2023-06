Prestes a ficar livre, De Gea continua a negociar com o Manchester United

No mesmo dia em que termina contrato com os reds devils, o clube confirmou que continua em negociações junto do guarda-redes, com vista a uma renovação.

O Manchester United publicou esta sexta-feira uma atualização do plantel, na qual anunciou o regresso dos jogadores emprestados em 2022/23, assim como a confirmação das saídas de atletas que lhe foram cedidos, nos quais se destacam Marcel Sabitzer (Bayern) e Wout Weghorst (Burnley).

De regresso a Old Trafford estão vários jovens e ainda Dean Henderson, Eric Bailly e Alex Telles, que foram cedidos, respetivamente, ao Nottingham Forest, Marselha e Sevilha na última época.

No entanto, o grande destaque continua a ser David De Gea, habitual titular da baliza do United e que, aos 32 anos, termina contrato precisamente esta sexta-feira, com o clube a confirmar que, apesar disso, continua a negociar uma possível renovação junto do guarda-redes.