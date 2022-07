Prestes a fazer 38 anos, Handanovic renova por mais uma temporada no Inter

Guardião esloveno leva uma década ao serviço dos nerazzurri

Depois da contratação de André Onana, o Inter tratou este sábado de acertar a continuidade do habitual titular da baliza do Giuseppe Meazza na última década: Samir Handanovic.

O internacional esloveno, que está prestes a fazer 38 anos, renovou por mais uma temporada com os nerazzurri, depois de ter feito 50 jogos na época passada.

Em Milão desde o verão de 2012, quando foi contratado à Udinese, Handanovic conquistou uma Serie A, uma Taça de Itália e uma Supertaça italiana até ao momento com as cores do Inter.