Presidente honorário do Bayern lembra aposta falhada: "No total, foram 50 milhões"

Uli Hoeness recordou o adeus prematuro de Sebastian Deisler, devido a depressão.

Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern de Munique, marcou presença no podcast "OMR" e recordou um investimento falhado no passado. No centro desse caso estava Sebastian Deisler, internacional alemão contratado ao Hertha em 2002/03 e que se retirou com apenas 27 anos devido a depressão.

"Entre o dinheiro da transferência e a comissão de 15 milhões, foi a maior perda de dinheiro que tivemos com um jogador. No total, foram 50 milhões de euros, mas ele não conseguiu evitar", afirmou.

O antigo médio, hoje com 41 anos, foi 36 vezes internacional pela Alemanha e marcou três golos. Esteve na fase final do Europeu de 2000, com três partidas realizadas.

Hoeness continuou a falar de investimentos e abordou a possibilidade de Haaland rumar a Munique. "É preciso correr riscos. O Conselho de Administração deve discutir e decidir isso, mas sei que no momento não há nada de concreto em cima da mesa. Sempre disse: sem me convencerem, posso correr grandes riscos, mesmo que corra mal", afirmou.