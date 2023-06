Presidente do West Ham: Rice fez a despedida do clube na final da Conference

Médio inglês é muito pretendido. Não vai continuar no clube londrino

Declan Rice vai mesmo dizer adeus ao West Ham. Quem o diz é o próprio presidente do clube londrino.

De acordo com David Sullivan, em declarações ao TalkSport, o médio da seleção inglesa não continuará no clube londrino em 2023/2024.

"Prometemos-lhe que podia ir. Ele estava decidido a ir. Queríamos que Rice continuasse, mas ele recusou o novo contrato", explicou Sullivan.

A confirmar-se, Rice terá dito adeus ao clube da melhor maneira, sendo titular e fazendo parte da equipa que conquistou a Conference League, diante da Fiorentina, em Praga. Foi o primeiro título internacional do West Ham desde a conquista da Taça das Taças, nos anos 60.

No West Ham desde a idade de juvenil, Rice tornou-se numa grande figura do West Ham. Para além de ter chegado à posição de titular indiscutível da seleção inglesa, o médio cumpriu 245 partidas com a camisola dos hammers.