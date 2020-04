Presidente do Santos pode dar Robinho a Jesualdo: "Nada que impeça"

José Carlos Peres admite que é possível um acordo na ordem dos 715 mil euros para concretizar o regresso do internacional brasileiro.

José Carlos Peres, presidente do Santos, falou sobre a possível contratação de Robinho. Numa entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola, o responsável máximo do clube cujo treinador é Jesualdo Ferreira.

"O Robinho é um menino da Vila. Ele tem uma alegria impressionante, é bom no balneário e sempre terá um lugar no Santos. Temos uma dívida com ele. Já calculamos com o empresário dele e ficaria à volta quatro milhões de reais (cerca de 715 mil euros). De certeza absoluta que ele quer voltar", afirmou.

O presidente do Santos não se esqueceu que Robinho foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual em Itália. De acordo com a sentença, o crime ocorreu em 22 de janeiro de 2013, ao lado de outros cinco homens, e a vítima é de origem albanesa. A condenação saiu em 2017, quando o atacante já havia deixado o futebol italiano e jogava no Atlético de Minas Gerais. Esse problema de Robinho com a justiça não vai impedir o Santos de negociar com o atacante que representa o Basaksehir, da I Liga da Turquia.

"Teve um problema sério lá fora, no exterior. No início da minha gestão quis trazê-lo, mas preocupado com essa ação... mas ele voltou, defendeu-se e está a defende-se. Atualmente não há nada que impeça que ele venha para o clube. Estou otimista", completou o presidente do Santos que ainda abordou o sonho de reeditar no Santos a dupla de Robinho com Diego. Os dois, recorde-se, foram destaque na conquista do campeonato brasileiro de 2002.

"Com o Diego temos um problema que é o salário. Adoraria reviver a dupla Diego e Robinho, mas isso vai depender de números. O patamar vai ser outro. Tem contrato com o Flamengo. Duvido que saia desse patamar alto para vir para o Santos agora", admitiu José Carlos Peres.