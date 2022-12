Presidente do PSG tem uma certeza sobre Messi: "Confirmo mil vezes..."

Nasser Al-Khelaifi pisca o olho à renovação. Astro argentino está concentrado no Mundial e num título que se decide no domingo.

Lionel Messi está a protagonizar um grande Mundial ao serviço da Argentina e no PSG não sobram dúvidas de que o astro está feliz no futebol francês. Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, concedeu uma entrevista à Rádio Montecarlo e foi bastante claro sobre esse assunto.

"Confirmo mil vezes que Messi está muito contente no PSG. Acho que quer continuar", afirmou o dirigente sobre o jogador de 35 anos, que termina contrato no final da temporada. "Vamos falar depois do Mundial", disse ainda.

O objetivo do PSG será renovar o vínculo pelo menos até 2024. Messi, por enquanto, está focado no torneio do Catar, onde vai tentar alcançar o título mundial no domingo, na final contra a França, jogo que tem início às 15h00.