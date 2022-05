Presidente do PSG não deixa Javier Tebas sem resposta: "Se calhar tem medo..."

Renovação de Mbappé levou a La Liga a anunciar que vai denunciar o PSG à UEFA e às instâncias competentes da União Europeia.

A Liga espanhola de futebol anunciou no passado sábado que vai denunciar o Paris Saint-Germain à UEFA e às instâncias competentes da União Europeia pela renovação com o avançado Kylian Mbappé, em defesa do "ecossistema económico do futebol europeu". Uma postura que teve resposta por parte de Al-Khelaifi, presidente do emblema francês, esta segunda-feira, numa conferência de imprensa a propósito do novo contrato do craque.

"O nosso presidente da Ligue 1 é Vicent Labrune, é o que posso dizer agora. Apenas me interessa o ponto positivo para nós, como clube. Como sabem, tenho muito respeito pela La Liga, mas merecemos respeito. Temos o melhor jogador do mundo e isso é o mais importante. Depois, as coisas que Tebas [presidente da La Liga] diz não é problema meu. Se calhar tem medo que a Ligue 1 seja melhor do que o campeonato espanhol. Isso é algo bom para nós. Estamos focados no nosso clube, na nossa liga e no melhor jogador do mundo", afirmou.

Na nota da La Liga, refere-se que o acordo "atenta contra a sustentabilidade económica do futebol europeu, pondo em perigo, a médio prazo, centenas de milhares de postos de trabalho, bem como a integridade desportiva, não só das competições europeias como das ligas domésticas".