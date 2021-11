Presidente do PSG garante: "Não estabelecemos nenhum contacto com Zidane"

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG

Depois de Leonardo, o diretor desportivo, também o presidente do PSG negou que tenham sido feitos contactos por Zidane. Nasser Al-Khelaifi diz que o clube está satisfeito com Pochettino.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, desmentiu que o PSG tenha contactado Zinedine Zidane e reforçou a confiança no atual treinador, Mauricio Pochettino. Nas últimas semanas, a imprensa internacional chegou a dar como provável a ida do francês para os parisienses, recorde-se.

"Não estabelecemos nenhum contacto com Zidane, é um grande treinador, mas também temos um muito bom", vincou, à margem da cerimónia da Bola de Ouro.

"Ele está lá, estamos muito satisfeitos, está a fazer um bom trabalho. Precisamos de tempo. Não quero estar sempre a falar de rumores", disse depois sobre Pochettino.