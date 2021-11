Presidente do PSG está irritado com Sergio Ramos, avança imprensa francesa

Segundo o L'Équipe, o presidente do PSG não está a gostar das constantes recaídas do defesa espanhol.

Contratado pelo PSG em julho, Sergio Ramos ainda não se estreou pela equipa parisiense. A sofrer de sucessivas lesões, o defesa espanhol não consegue colocar-se à disposição de Mauricio Pochettino. A indefinição sobre as reais condições físicas do antigo jogador do Real Madrid estão a irritar pessoas importantes dentro do clube.

De acordo com o L'Équipe, Nasser Al Khelaïfi, presidente do PSG, está insatisfeito e "incomodado" com a situação de Ramos. O jornal francês afirma mesmo que Al Khelaifi está a acompanhar de perto a evolução do espanhol.

"Sergio Ramos está a evoluir bem. Claro, não pensávamos que demoraria tanto, pelo contrário, um mês ou dois e não quatro. Mas agora Sergio está no caminho certo. Tudo está claro entre ele e o clube. Estamos todos convictos de que ele vai jogar novamente e mostrar um grande nível", disse fonte próxima do jogador ao jornal francês.

Embora ainda não tenha data de regresso confirmada, tudo indica que Sergio Ramos vai estrear-se no PSG no final de novembro.