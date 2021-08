Presidente do PSG elogia "magia" de Messi, mas avisa: "Ainda não ganhámos nada"

Declarações de Nasser Al-Khelaifi na apresentação do argentino como reforço.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, esteve ao lado de Lionel Messi na apresentação do jogador como reforço do clube francês, tendo falado que um "dia histórico".

"Hoje é um dia histórico para o futebol mundial. Messi é o único jogador no mundo que ganhou seis Bolas de Ouro, o melhor do planeta, e estamos muito contentes que os adeptos possam desfrutar dele a partir de agora", referiu. "Tem magia e é um vencedor", elogiou

"Temos um projeto muito ambicioso e agora culmina com a chegada do melhor jogador do mundo. Leo, agradeço a ti e à tua família por confiarem em nós e dou-vos as boas-vindas à vossa nova casa", continuou.

"Nada está ganho. É preciso provar o que valemos em campo. Tenho aqui alguém que ganhou muitos troféus, que é o melhor do mundo. E temos um fantástico plantel, com os melhores jogadores do mundo", apontou Nasser Al-Khelaifi.