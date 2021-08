Presidente do PSG e a chegada de Messi: "Fazer história"

Declarações de Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, citado no site do clube francês, sobre a contratação de Messi

"Estou encantado por Lionel Messi ter escolhido juntar-se ao Paris Saint-Germain e estamos orgulhosos de o receber a ele e à sua família em Paris", disse Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, citado no site do clube francês.

"Ele não escondeu que é seu desejo continuar a jogar ao mais alto nível e ganhar troféus. A ambição do PSG é, evidentemente, idêntica. A chegada de Messi à nossa equipa de classe mundial confirma a relevância e o sucesso do nosso recrutamento. Juntamente com o nosso excelente treinador e o seu staff, estou ansioso para ver a nossa equipa fazer história para todos os nossos adeptos de todo o Mundo"