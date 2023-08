Presidente do Palmeiras deixa mensagem aos adeptos com recurso a "meme"

"Estão mais calmos?", perguntou Leila Pereira depois de o Verdão se qualificar para os quartos de final da Taça Libertadores. Muitos adeptos do clube paulista estão descontentes pela falta de reforços.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, reagiu com humor à passagem do Verdão aos quartos de final da Taça Libertadores. Nas redes sociais, deixou uma mensagem aos adeptos, com recurso a um "meme": "Estão mais calmos?", lia-se. Isto porque há alguma contestação da "torcida" do emblema paulista à dirigente devido à falta de reforços e também porque a líder do clube gastou muitos milhões num avião para a equipa fazer as viagens para os jogos.

Também nas redes sociais, Leila Pereira publicou um vídeo em que deixa uma mensagem mais longa e pede aos adeptos que "confiem no trabalho" que está a ser feito.

"A presidente está aqui para lutar com responsabilidade para fortalecer cada vez mais o nosso plantel super campeão, fortalecer e apoiar os atletas que estão connosco, lutando e conquistando tantos títulos nos últimos anos. Vamos continuar assim. Confiem no trabalho, estamos no caminho certo. Parabéns aos atletas, equipa técnica e nossos adeptos que deram um show no Allianz Parque", afirmou.