Presidente do Nápoles: "Utilizei o Agnelli, precisava que mandasse os fundos levar no c*"

Aurelio De Laurentiis, polémico presidente do Nápoles, lembrou que vários clubes da Serie A queriam vender os direitos a troco de "um pedaço de pão"

Aurelio De Laurentiis voltou a tecer declarações polémicas. O presidente do Nápoles, habituado a entrar na ordem do dia com situações extra-relvado, admitiu que usou Andrea Agnelli, antigo presidente da Juventus, para impedir a entrada de um fundo que iria comprar os direitos televisivos em Itália.

"Utilizei o Agnelli [então presidente da Juventus], precisava que mandasse os fundos levar no c*, eram uma parvoíce. Os esfomeados da Serie A estavam a vender os próximos sete, oito anos a um fundo por um pedaço de pão. Eu disse-lhes 'estão loucos?' Utilizei o Agnelli porque, com os fundos, ele não podia avançar com a Superliga. E votou contra", explicou o dirigente máximo do Nápoles.

Juventus, Inter, Nápoles, Lázio, Atalanta e Verona foram alguns dos emblemas que impediram a entrada dos fundos CVC, Advent e FSI. A operação estava dada como fechada em novembro de 2020 e iria significar um encaixe de 1700 milhões de euros.