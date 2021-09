Presidente do Nápoles propõe criação de uma nova "superliga" na Europa

Aurelio De Laurentiis afirma que nova competição traria um lucro de 10 mil milhões de euros para o futebol europeu.

Um furacão chamado "Superliga Europeia" passou no ano passado pelo futebol do continente. Sob a oficialização de 12 clubes fundadores, a ideia foi abaixo com a mesma velocidade que foi lançada. Pois bem, pouco mais de um ano após a polémica criação do ano passado, Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, voltou a falar na criação de uma nova competição europeia.

De acordo com o dirigente italiano, "uma liga europeia com acesso democrático traria 10 mil milhões de euros ao futebol europeu". De Laurentiis foi contra ao modelo implantado pelos dirigentes à frente da Superliga Europeia no ano passado. Recorde-se que se uniram na ocasião o Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham.

As declarações de Aurelio De Laurentiis foram dadas durante uma entrevista ao jornal inglês Daily Mail tendo em vista o jogo contra o Leicester. Ele analisou as competições atuais.

"O sistema já não funciona. A Liga dos Campeões e a Liga Europa não geram rendimentos suficientes para os clubes e, para serem competitivos, é necessário gastar mais. O prémio das competições da UEFA não leva isso em conta: os clubes têm de se comunicar para criar um ambiente mais moderno e torneio lucrativo", disse

"Devemos reduzir o número de equipas nos campeonatos e criar uma liga europeia com um sistema de classificação democrático, baseado no que os clubes alcançam nos seus países. Estudamos este projeto: seria trazer 10 mil milhões de euros para o futebol europeu, mas é preciso ter vontade e total independência", acrescentou.