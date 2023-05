Presidente do Nápoles pensa em espanhol para suceder a Spalletti

Luis Enrique dado como um dos alvos de De Laurentiis. Ex-selecionador espanhol sem trabalho desde o Mundial

Apesar de ter levado o Nápoles ao terceiro título de campeão da sua história, Luciano Spalletti não deverá continuar no San Paolo depois do final da temporada. O presidente do clube já olha para alternativas.

De acordo com o Corriere dello Sport, Luis Enrique, ex-selecionador de Espanha, é o favorito de De Laurentiis para assumir o lugar que Spalletti deve deixar em aberto. O antigo técnico do Barcelona, recorde-se, não tem trabalho desde o Mundial.

A Sky Sports italiana garantiu, esta segunda-feira, que Luciano Spalletti ia mesmo deixar o Nápoles no final da presente época, acrescentando que o técnico, que levou o emblema à conquista do terceiro título italiano da sua história, ia tirar um ano sabático em 2023/24.