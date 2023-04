Presidente do Nápoles: "Não tivemos dificuldades em remover as ovelhas negras"

Aurelio De Laurentiis abordou as saídas dos históricos Mertens e Insigne e comentou as notícias em torno do futuro de Khvicha Kvaratskhelia

Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, voltou a deixar algumas afirmações fortes. Habitado à polémica, o dirigente máximo do líder da Serie A deixou alguns recados na direção, aparentemente, dos históricos Mertens e Insigne, que abandonaram o clube na época passada.

"Não tivemos dificuldades em remover as ovelhas negras. Agora somos um só corpo, 11 ou 22, e não três, quatro, cinco ou um. Todos jogam para todos", referiu De Laurentiis, à margem de um evento organizado pela Serie A.

Sobre Khvicha Kvaratskhelia, uma das grandes figuras do Nápoles atual, o presidente do clube lembrou que, apesar do interesse, o extremo tem contrato por mais alguns anos com o virtual campeão de Itália.

"Renovação? Que renovação? Os contratos são feitos por duas partes, e nós assinámos por cinco anos, não por um", lembrou.