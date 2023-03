Presidente do Nápoles esclarece futuro de Spalletti

Aurelio De Laurentiis quer permanência do técnico, que entrou no verão de 2021 e que termina contrato no próximo mês de junho

Luciano Spalletti é para continuar em Nápoles. Esse é, pelo menos, o desejo de Aurelio De Laurentiis, presidente do clube, que prometeu renovação nas próximas semanas para o experiente técnico italiano.

"Luciano Spalletti ficará no Nápoles, não há possibilidade de sair do clube no final da época. O contrato será prolongado nas próximas semanas", explicou o líder máximo do clube.

Em Nápoles desde o verão de 2021, Spalletti está muito perto de garantir o regresso ao clube aos títulos de campeão italiano, depois dos dois únicos sucessos no final da década de 80. O experiente treinador também levou a equipa, para já, aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.