Presidente do Nápoles diz que tem "20 candidaturas" para o posto de treinador

Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles

Aurelio de Laurentiis procura um substituto para Luciano Spalletti. Sérgio Conceição já foi apontado ao cargo.

Aurelio de Laurentiis, presidente do Nápoles, procura um sucessor para Luciano Spalletti no comando técnico, após uma temporada em que o clube se sagrou campeão italiano pela terceira vez. Em declarações reproduzidas pela Rai1, afirmou ter mais de 20 nomes em equação, depois de Sérgio Conceição ter sido apontado ao cargo.

"Temos todo o mês de junho pela frente. Na minha mesa estão, pelo menos, 20 candidaturas de toda a Europa. Ontem, durante a preparação para a festa, refleti, tomei notas, analisei, escrevi... Fiz de treinador", atirou.

"Vocês querem que a festa continue com grandes manchetes e eu percebo que têm de produzir filmes. Até eu fico espantado com os vossos 'trailers', mas, até à data, não sou capaz de vos surpreender", continuou, deixando algumas críticas à especulação feita em torno do novo treinador.

"Começou a luta pelo banco do Nápoles. Percebo que tenhamos de encher os títulos e que toda a gente tenha de fazer pela vida, mas, aqui, precisamos de profissionalismo e seriedade", disse.