Presidente do Lyon arrasa Agnelli por causa da Superliga: "Sinto-me traído"

Jean-Michel Aulas tentou contactar o homólogo da Juventus, sem sucesso.

Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, teceu duras críticas a Andrea Agnelli, homólogo da Juventus, na sequência de toda a polémica em redor da criação - e queda - da Superliga Europeia.

Em entrevista ao L'Équipe, o histórico dirigente francês revelou que tentou contactar o presidente da Juventus durante o fim de semana, sem efeito, apontando o dedo à atitude do italiano.

"Falei disto com o presidente [da UEFA] Aleksander Ceferin em Montreux. Disse-lhe que tinha tentado telefonar a Andrea Agnelli no domingo e que ele não tinha atendido. Deixa-nos desconfortáveis, pois Agnelli, que era uma pessoa próxima, tinha total confiança da nossa parte. Para lá da relação profissional, havia a relação pessoal. É um enigma que nos magoa e a forma como fez as coisas ainda surpreendeu mais", afiançou Aulas, prosseguindo:

"A desilusão com ete senhor é imensa. Pelo menos, poderia ter dito, no sábado ou no domingo, que algo iria acontecer. Estou certo de que teve boas razões para tal, mas nós não sabemos. Cria um problema básico, sinto que fui traído", rematou o líder do Lyon.

De salientar que, desde o anúncio da criação do grupo fundador da Superliga, apenas Barcelona e Real Madrid se mantiveram no "barco". Os restantes clubes anunciaram o abandono do projeto, com Juventus e Milan a admitirem que o mesmo necessita de uma "revisão", apesar de concordarem com as premissas do mesmo.