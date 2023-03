Presidente do lanterna-vermelha da Ligue 1 apresenta a demissão

Said Chabane deixa a presidência do Angers nas mãos do filho Romain.

Said Chabane, proprietário e presidente do Angers, atual último classificado da Ligue 1, anunciou esta quarta-feira a sua demissão do cargo, no qual será substituído pelo seu filho Romain, sendo que o empresário Teddy Kefalas assumirá o posto de vice-presidente.

A demissão de Chabane foi anunciada por via de um comunicado oficial do clube, em que é revelado que a decisão foi tomada no dia 21 de março, durante uma reunião do conselho de administração.

Dono do Angers desde 2011, Said Chabane foi responsável pela subida do emblema à primeira divisão francesa, na temporada 2014/15. De acordo com a rádio francesa RMC Sport, as razões da sua demissão estão relacionadas com fadiga, contestação dos adeptos e desgaste ao fim de 12 anos.

À 28.ª jornada do campeonato francês, o Angers perdeu os últimos cinco jogos que realizou e soma apenas dez pontos, estando a 14 de distância em relação à primeira equipa fora da zona de despromoção, o Brest (24).