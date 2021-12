Presidente do Flamengo aborda situações de Jesus e Paulo Sousa: "O resto é blá blá blá"

Rodolfo Landim em declarações ao canal de Youtube "Paparazzo Rubro-Negro".

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, explicou ao canal de Youtube "Paparazzo Rubro-Negro" as mais recentes movimentações do emblema brasileiro, que continua à procura do sucessor de Renato Gaúcho no comando técnico.

Landim começou por esclarecer que não havia negociações em andamento com Jorge Jesus, treinador do Benfica, e que, entretanto, todas as "conversas preliminares" foram encerradas.

"Não havia negociação nenhuma em andamento e muito menos bem encaminhada com o Jorge [Jesus]. As conversas preliminares tidas com ele foram terminadas em todos os sentido que se possa imaginar. Houve até posicionamentos formais do Benfica e do próprio Jorge em relação ao assunto", afirmou, falando depois de Paulo Sousa, nome neste momento apontado com mais força ao cargo.

"O Paulo Sousa estava entre os nomes selecionados para contacto pelo Comité do Futebol. A partir daí, a bola ficou com o Marcos [Braz] e o Bruno [Spindel], para negociações e comigo para acompanhamento, orientação e aprovação. O resto é blá blá blá", concluiu.