Presidente do Bétis comenta possível chegada de Isco

Médio continua a ser um jogador livre, mas Ángel Haro lembra que o plantel do clube andaluz já tem muita qualidade

Livre desde que abandonou o Sevilha, Isco continua à procura de um novo clube para prosseguir a carreira. O presidente do Bétis foi questionado sobre o internacional espanhol e deu a entender que o clube não vai avançar para a contratação.

"Isco? São nomes que estão por aí, é um bom jogador, logicamente. Foi oferecido como mais jogadores são oferecidos, mas, sendo respeitador com qualquer jogador, penso que temos um grande plantel e foi este grupo que nos trouxe até aqui", explicou Ángel Haro.

Recorde-se que Isco passou apenas meia temporada no Sevilha, abandonando o clube andaluz depois de uma discussão com Monchi, diretor desportivo. O médio, de 30 anos, chegou a ser dado como reforço de Union de Berlim, em janeiro, antes do negócio cair.