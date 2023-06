Presidente do Bayern sobre Lucas Hernández: "Queremos que fique a longo prazo"

Defesa francês tem sido apontado ao PSG, mas Herbert Hainer garantiu que Hernández está feliz em Munique e que o clube pretende garantir a sua continuidade durante vários anos.

Lucas Hernández tem sido associado a uma mudança para o PSG no verão, numa altura em que tem apenas mais um ano de contrato com o Bayern, mas Herbert Hainer, presidente dos bávaros, garantiu esta segunda-feira que o clube pretende garantir a continuidade do defesa francês por vários anos.

"Falamos constantemente em conversações. É um jogador incrível e que se adapta muito bem a nós. Claro que queremos que ele fique a longo prazo. Se vissem o Lucas nas celebrações da Bundesliga, em Munique, não ficariam com a sensação de que ele está particularmente infeliz aqui", sublinhou, em declarações ao jornal alemão Bild.

De acordo com a imprensa germânica, o central francês, que também pode alinhar como lateral esquerdo, vai retomar as negociações para renovar contrato com o Bayern na próxima semana, apesar de ser um alvo no mercado para o PSG, que já terá um acordo junto de Milan Skriniar, central em final de contrato com o Inter.

Na presente temporada, a quarta que cumpre em Munique, Lucas Hernández, de 27 anos, registou apenas 11 jogos pelo campeão alemão, após ter sofrido uma lesão grave durante a fase de grupos do Mundial'2022.