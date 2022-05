Presidente do Bayern não aceita saída de Lewandowski: "Tem contrato até 2023"

Avançado polaco anunciou no sábado que não irá renovar com os bávaros

Nunca a relação entre o Bayern e Robert Lewandowski tomou contornos tão frios como atualmente.

Este domingo, o presidente do Bayern, Herbert Hainer, desvalorizou o anúncio do goleador no sábado, no qual comunicou que não irá renovar com o clube, apontando para o contrato do polaco, válido até ao verão de 2023.

"Robert Lewandowski tem contrato até 30 de junho de 2023 e jogará connosco até lá", afirmou o dirigente ao canal de televisão alemão Sport1, antes de explicar a posição do clube, que não considera estar a "forçar" nada ao jogador.

"Quando assinas um contrato, e eu tenho feito isso toda a minha carreira, ambas as partes sabem o que está nele. Não podemos falar em forçar alguém a cumprir o seu contrato", avisou Heiner.

Questionado sobre se está disposto a ver Lewandowski sair a custo zero em 2023, o presidente bávaro não mostrou grande preocupação.

"Robert disse que temos que encontrar uma solução para ambas as partes e o Bayern é uma das partes. Ele tem o direito de não querer prolongar o contrato. Ele também se juntou a nós numa transferência gratuita. Um acordo não pode ser unilateral, é para isso que servem os contratos", reforçou Herbert Hainer.