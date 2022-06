Presidente do Bayern insurge-se por causa da rebeldia de Lewandowski: "Contrato é contrato!"

Polaco, em recente conferência de Imprensa da seleção polaca, bateu definitivamente com a porta. Tomada de posição pública de rutura deixou Herbert Hainer "um pouco surpreendido"

Robert Lewandowski está obstinado em deixar o Bayern neste verão, mas a cúpula bávara mantém-se irredutível quanto à permanência do goleador polaco no clube. Cinco dias após ter ouvido o avançado dizer que "a minha história terminou" no decacampeão alemão, o presidente bávaro evidenciou não permitir-lhe a saída.

"Lewandowski tem um contrato com o Bayern até 30 de Junho de 2023. E um contrato é um contrato! Onde vamos parar se um jogador pode rescindir um contrato prematuramente enquanto nós, como clube, temos de lhe pagar na totalidade até ao último dia?", questionou Herbert Hainer, em entrevista ao jornal "Bild".

O presidente do Bayern, dito "surpreendido" pela tomada de posição pública de rutura de Lewandowski, apelou ao sentido de reconhecimento do polaco em função do tratamento e do sucesso obtido no clube, e salientou ter certeza de que o '9' ficará.

"Penso que ele sabe muito bem o que tem no Bayern, nomeadamente um clube que trata muito bem os seus jogadores, que faz tudo para que eles possam ter o seu melhor desempenho. A apreciação não é uma rua de sentido único. Estou certo de que continuará connosco em 2022/23", juntou Herbert Hainer, ao jornal "Bild".

A divergência entre as partes é evidente e atingiu um pico. Em 30 de maio, Lewandowski declarou, taxativamente, querer abandonar o clube da Bundesliga, horas após ter dito que "dificilmente" jogaria pelos bávaros na época de 2022/23.

"Não consigo imaginar mais cooperação. A partir de hoje, a minha história no Bayern acabou. Passados os últimos meses, acredito que a transferência será a melhor solução. Neste momento, estou focado apenas na seleção", afirmou "Lewa", em conferência de imprensa a propósito da preparação para a Liga das Nações.

O jornal "Bild" noticiou, em 13 de maio, que o avançado polaco recusou a última proposta de renovação apresentada pelo Bayern e que não tem a mínima intenção de permanecer em Munique para lá do próximo mercado de transferências.

O futuro do internacional polaco, convocado para disputar a próxima Liga das Nações, deve ser conhecido após os quatro jogos da seleção agendados para este mês de junho.

O Barcelona é um dos clubes mais interessados e a Imprensa alemã escreveu que Pini Zahavi, o empresário de Lewandowski, tem já um acordo verbal com o emblema da Catalunha, que prevê um contrato válido por três temporadas, embora esteja dependente da obtenção prévia de um encaixe financeiro. No Bayern desde 2014, Lewandowski venceu oito ligas germânicas e uma Liga dos Campeões.