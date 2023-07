Presidente do Bayern: "Harry Kane? Faria bem a nós e à Bundesliga"

Avançado inglês continua a ser muito associado ao clube bávaro

Harry Kane continua a ser um dos temas do momento no futebol alemão. Muito associado ao Bayern de Munique, o avançado parece mesmo destinado à saída. O presidente dos bávaros ficaria contente com a transferência, pelo menos.

"Acho que já não temos muitas estrelas internacionais na Bundesliga. O Bayern está sempre a tentar trazer estrelas. Harry Kane é um jogador muito atraente, capitão de Inglaterra e melhor marcador. Faria bem a nós e à Bundesliga", explicou Herbert Hainer.