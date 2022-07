Presidente do Bayern confirma acordo verbal por Lewandowski: "Estamos incrivelmente gratos"

Herbert Hainer falou publicamente sobre a transferência, que deve ficar finalizada nas próximas horas

Robert Lewandowski está cada vez mais perto de ser oficializado no Barcelona. O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, confirmou acordo verbal com os catalães pelo avançado polaco.

"Chegámos a um acordo verbal com Barcelona. É bom ter clareza para todas as partes. Robert é um jogador incrível e ganhou tudo connosco. Estamos incrivelmente gratos a ele", explicou, em declarações aos jornalistas.

Leia também Futebol Nacional Canelas foi recrutar reforço no… Benfica Gustavo Mendonça, que na época passada representou os sub-19 das águias é o sétimo jogador adquirido pelos gaienses para a próxima temporada, sabe O JOGO. O médio, de 19 anos, começou a jogar futebol no Amares, de onde é natural, tendo passado os últimos sete anos ao serviço dos encarnados...