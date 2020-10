Presidente do Barcelona apresenta a demissão

Josep Maria Bartomeu, contestado no interior do clube espanhol há vários meses, ia ser alvo de uma moção de censura. Estava no cargo desde 2014

Ponto final. Josep Maria Bartomeu apresentou, esta terça-feira, a demissão do cargo de presidente do Barcelona, assim como o restante elenco diretivo do clube espanhol.

A decisão global de renúncia, tomada na última reunião de emergência da direção blaugrana, ocorrida durante a tarde, foi motivada pelo entendimento de que este não seria o momento adequado para a realização da moção de censura aos ex-dirigentes por parte dos associados, votação essa que recolhera 20 mil assinaturas.

Os responsáveis do Barcelona tentaram adiar, sem sucesso, a realização do referendo, um direito dos associados previsto pelos estatutos do clube, em função do Estado de Emergência que vigora em Espanha face à evolução da pandemia, já que o eleitorado blaugrana tem "uma idade média de 58 anos, com mais de 40 mil membros com mais de 60 anos".

O elenco diretivo que se demitiu justificou, em carta enviada a Pere Aragones, presidente interino do governo regional da Catalunha, aue a demissão deve-se à "maior preocupação em evitar qualquer ação que coloque esses grupos em alto risco de contágio".

Josep Maria Bartomeu era alvo de grande contestação interna desde que Leo Messi anunciou a intenção de deixar o clube por estar descontente pela

gestão em curso. Jordi Farré, pré-candidato às eleições presidenciais do clube no próximo ano, havia declarado, por isso, uma moção de censura a Bartomeu e restante direção