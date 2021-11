Presidente do Barcelona anuncia três contratações para o mês de janeiro

Joan Laporta mostrou-se ainda bastante confianteno talento da formação do emblema blaugrana.

Na sexta-feira, e ainda antes de Xavi ser oficializado pelo Barcelona como novo treinador do emblema blaugrana, Joan Laporta, presidente do clube, já havia confirmado o negócio. "O contrato de Xavi está prestes a ficar fechado e ele vai ser o treinador do Barcelona", afirmara num evento organizado pela Peña Barcelonista de Marín, citado pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

Nesse mesmo evento, o líder máximo do Barça informou que irá tentar concretizar três contratações no mercado de inverno, esclarecendo que um desses possíveis reforços só chegará a Espanha no verão de 2022.

Joan Laporta falou ainda sobre o talento da formação do emblema blaugrana, garantindo esperar que saia do clube um dos próximos "Bolas de Ouro".

"Talento e juventude temos, e na equipa temos um galego como Nico González, que acredito que marcará uma era. No clube estamos a trabalhar para assegurar que outro jogador do Barça ganhe a Bola de Ouro", disse.