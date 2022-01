Presidente do Barcelona admite: "Gostávamos de incorporar Aubameyang"

Aubameyang tem sido um dos grandes alvos do Barcelona neste mercado de inverno

Joan Laporta, presidente do Barcelona, admitiu esta segunda-feira que o desejo do clube é contar com Pierre-Emerick Aubameyang, mas que a operação é difícil de concretizar

"Gostávamos de incorporar Aubameyang. É complicado mas existe esperança. Estamos a trabalhar e vamos continuar a trabalhar em todas as questões até ao último momento. Estamos numa situação que não é fácil mas vamos ver se conseguimos ter boas notícias antes da meia-noite", disse o dirigente máximo blaugrana ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

O avançado de 32 anos tem sido associado de forma incessante ao Barcelona neste mercado de inverno, mas a situação que envolve Ousmane Dembelé tem sido o principal entrave para a vinda de Aubameyang, uma vez que, até que o extremo saia, os catalães não têm meios para conseguir inscrever o dianteiro.

A imprensa espanhola garante que o internacional gabonês encontra-se em Barcelona nesta segunda-feira, mas adiante que as dificuldades financeiras dos culés, mais a incerteza em torno da saída de Dembelé, tornam a realização do negócio bastante complexa, ainda para mais com o mercado de transferência a estar à beira de fechar.