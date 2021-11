Presidente do Barcelona abre a porta a outros regressos... com Messi na conversa

Declarações de Joan Laporta na apresentação de Dani Alves como reforço.

Dani Alves foi esta quarta-feira apresentado oficialmente como reforço do Barcelona, em Camp Nou, e Joan Laporta, presidente do clube, abriu a porta a outras regressos. E com Messi na conversa. "Não descarto isso. É algo que sucedeu com Dani. Quero agradecer-lhe", afirmou o dirigente.

Os elogios ao lateral brasileiro de 38 anos foram muitos. "A idade é um número. Quer ajudar e fez um esforço financeiro importante. Estamos convencidos de que iremos reverter a situação e seguir por um bom caminho. É de agradecer o esforço que Dani fez", disse Laporta.

"Hoje com Dani e amanhã com outras personalidades que fizeram este clube grande. Falam de Leo [Messi,], Iniesta... Não posso prever o futuro. Estão a jogar, são grandes, irão ser sempre recordados. Agora têm um contrato em vigor com outros clubes e há que respeitar isso. Na vida nunca se sabe", rematou.

Iniesta deixou o Barcelona em abril de 2018, depois de 22 anos no clube, e rumou aos japoneses do Vissel Kobe, clube no qual se mantém, enquanto Messi deixou os "culés" em agosto deste ano e assinou pelo PSG, face à incapacidade dos espanhóis em cumprirem as regras financeiras da Liga.