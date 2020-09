Presidente do Atlético fala sobre Messi e gera rebuliço: "Com vontade..."

Depois de garantir Luis Suárez, o clube "colchonero" admite que sonha com o astro argentino.

Luis Suárez e Leo Messi formaram uma parceria goleadora formidável ao longo de seis épocas no Barcelona.

Agora, o ciclo do uruguaio em Camp Nou terminou e este assinou pelo Atlético de Madrid, marcando, inclusive, dois golos na estreia pelos "colchoneros". Enrique Cerezo, presidente do emblema da capital, falou sobre a contratação do avançado de 33 anos e lançou um "piscar de olho" a... Messi.

"Se Messi quer voltar a jogar com Luis Suárez, digo que, com entusiasmo e vontade, tudo é possível", afiançou o dirigente do Atlético em declarações ao programa "El Partidazo", da rádio COPE.

De recordar que o astro argentino protagonizou a grande novela do verão, ao revelar que pretendia sair do Barcelona para, no final de contas, acabar por confirmar a permanência por mais uma temporada.