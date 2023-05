Presidente do Al Hilal: "Não me perguntem sobre Lionel Messi..."

Fahad bin Nafel não alimentou rumores sobre o astro argentino

A possibilidade de Lionel Messi, jogador do PSG, rumar ao Al Hilal, tem sido avançada pela imprensa desportiva internacional, que chegou mesmo a falar num "acordo" entre as partes. No entanto, o pai do astro argentino já veio desmentir que o filho tenha algo assinado para a próxima temporada, tendo considerado tais rumores uma "falta de respeito".

Já o presidente do Al Hilal, Fahad bin Nafel, quando questionado sobre o tema, não confirmou nem desmentiu, fechando-se em copas sobre a referida possibilidade.

"Não me perguntem sobre Messi. Não vos vou dar qualquer notícia. Se houver algo a dizer será oportunamente transmitido pelo departamento de comunicação", começou por dizer aos jornalistas após o triunfo do Al-Hilal, na final da Taça do Rei, em Jeddah, na sexta-feira, concluindo de seguida:

"O grupo é mais importante do que um jogador. Qualquer estrela que chegue tem que saber que somos um grande clube. O nosso objetivo é melhorar a equipa. Se nos concentrarmos apenas numa pessoa perdemos o grupo."