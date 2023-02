Presidente de clube italiano dá explicações: "Adeptos cuspiram em mim, primeiro"

Cenas lamentáveis na segunda divisão do futebol italiano. Presidente do Ternana cuspiu nos adeptos e já deu explicações sobre o caso

O impensável aconteceu na segunda divisão de Itália. O Ternana perdeu em casa, por 1-2, diante do Cittadella e, no final, o presidente do clube da casa foi protagonista de cenas lamentáveis, ao cuspir nos próprios adeptos. Stefano Bandecchi já se veio explicar sobre o caso.

"É verdade, eu cuspi nos adeptos, mas eles cuspiram em mim, primeiro. Posso ser cristão, mas não dou a outra face. Coloquei dinheiro neste clube e não mereço ser cuspido. Os adeptos é que têm de mudar a sua atitude", afirmou.

No final do encontro, Aurelio Andreazzoli despediu-se do cargo de treinador principal do Ternana.

Inconformados com o resultado, os adeptos da equipa da casa criticaram o presidente, exigindo a sua demissão e Stefano Bandecchi respondeu com... cuspidelas.

Com 34 pontos, o Ternana está no 11º posto da Serie B, ainda que bem mais perto dos lugares de descida do que subida.