Presidente da UEFA sobre Benzema: "É um dos mais subvalorizados de sempre"

Aleksander Ceferin comentou as reviravoltas do Real Madrid na Liga dos Campeões e aproveitou para deixar um elogio ao internacional francês

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, é a mais recente personalidade ligada ao futebol a deixar fortes elogios a Karim Benzema. O líder do órgão máximo do futebol europeu comentou as constantes reviravoltas do Real Madrid na Champions e aproveitou a deixa para destacar o talento do avançado francês, uma das figuras em 2021/2022.

"Real Madrid na Champions? Teremos de lhes perguntar como é que isto é possível. Para mim, um dos jogadores mais subvalorizados de sempre é Benzema. É um jogador incrível. E têm Luka Modric, que quanto mais velho, melhor. São uma equipa experiente. Pode-se dizer que tiveram um pouco de sorte em alguns jogos, mas só se pode ter sorte num, não em todos", explicou, em conversa com o jornal AS.

O presidente da UEFA deixou ainda mais elogios a Benzema, que, de acordo com Ceferin, esteve sempre na sombra de outros craques.

"Agora está a tornar-se cada vez mais reconhecido. Esteve sempre na sombra de alguém. É espantoso como este futebolista pode marcar golos. Ele encontra uma maneira, mesmo quando parece impossível de marcar. É um jogador impressionante", atirou.