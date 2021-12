Presidente da Sampdoria detido: líder do clube acusado de fraude fiscal

Massimo Ferrero está envolvido num processo judicial, ao contrário do emblema de Génova

Em Itália, a Sampdoria vai vivendo dias complicados, dentro e fora do campo. Para além dos maus resultados recentes, o clube de Génova vê agora o seu presidente, Massimo Ferrero, ser detido devido a fraude fiscal.

Segundo a imprensa italiana, as irregularidades estão relacionadas com atividades empresariais, não estando, nesta altura, Sampdoria, enquanto clube, envolvida diretamente no processo.

No total, nove pessoas foram identificadas e estão, neste momento, a ser investigadas pelas autoridades, incluindo o neto e a filha de Massimo Ferrero.