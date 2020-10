Presidente da RFEF a favor da continuidade da Liga dos Campeões

Fotografia: EPA/SPANISH SOCCER FEDERATION / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, defendeu, esta quarta-feira, a continuidade da Liga dos Campeões no atual formato, descrita como "a melhor competição de clubes do mundo", e evidenciou apoiar a UEFA na luta desta contra a eventual criação de uma superliga europeia.

O líder federativo espanhol expressou-se na sequência da garantia dada, na última terça-feira, por Josep Bartomeu, presidente demissionário do Barcelona, de que o clube catalão aceitara uma proposta de integração na revolucionária competição elitista, com lugar para apenas 18 clubes europeus de topo.

"A UEFA construiu durante muitos anos a melhor competição de clubes do mundo e continuará a liderá-la, impulsionando-a e gerar uma maior riqueza a cada ano, garantindo também a excelência da mesma e premiando em função dos méritos desportivos", começou por dizer Rubiales à Imprensa espanhola.

Luis Rubiales frisou que o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, que já havia considerado "egoísta" a ideia da criação da superliga europeia, e a direção que acompanha o dirigente esloveno "trabalha diariamente com ambição do melhor para o futebol europeu".

O líder federativo salientou que a RFEF "está posicionada com ela [a UEFA] neste assunto [da continuidade da Liga dos Campeões e da rejeição da liga elitista]", assim como "o resto das federações europeias" de futebol. "[A Champions] conjuga história com modernidade, tem um amplo reconhecimento e situa-se na vanguarda do desporto", acrescentou.

Luis Rubiales relembrou ainda que "as federações europeias, assim como clubes e ligas, estão sob o abrigo da UEFA", pelo que "o foro de discussão de qualquer proposta está em Nyon", aludindo ao edifício-sede da UEFA, e argumentou que o futebol "não pode ser inteiramente para a elite".

As declarações do presidente da Real Federação Espanhola surgem horas depois da reação crítica de Javier Tebas, presidente da LaLiga, outra personalidade do futebol que está contra a criação da superliga europeia, ao anúncio já citado de Josep Bartomeu.

"Desafortunado Bartomeu, anunciando no seu último dia a participação numa competição fantasma, que seria a ruína do Barcelona, e ratifica a sua ignorância sobre a indústria do futebol. Triste final de um presidente que teve acertos e, ultimamente, erros", escreveu no Twitter.