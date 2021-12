Presidente da La Liga: "O Real Madrid tem capacidade para contratar Haaland, o Barcelona não"

Tebas entende que a sustentabilidade do eventual negócio depende, inclusive, do bom senso do agente do goleador do Dortmund

Conhecedor da realidade económica dos clubes profissionais espanhóis, e atento às possíveis movimentações no mercado, Javier Tebas, presidente da La Liga, perspetiva que, numa espécie de "clássico" na disputa pela aquisição de Erling Haaland, o Real Madrid vai levar a melhor sobre o Barcelona, dada a diferença de saúde financeira.

"Contratar Haaland, no próximo verão, é muito complicado para Barcelona. Teria de haver muitas circunstâncias para além do acordo com a CVC. Para ter um bom limite salarial, têm de fazer muitas coisas. (...) O Real Madrid tem essa capacidade, com a gestão que tem feito, de ter o jogador, se o desejar", afirmou o dirigente espanhol.

Tebas, que aludiu ao acordo com um fundo de investimento (CVC), ante a oposição de Real e Barcelona, para a injeção de cerca de 2 mil milhões de euros, entende que a sustentabilidade do eventual negócio depende, inclusive, do bom senso do agente de Haaland, que causaria, admite, um impacto positivo no mediatismo da La Liga.

"Se puserem um preço razoável, o que parece impossível com Mino Raiola, seria um esforço muito importante que seria muito bom para o futebol espanhol e LaLiga, ficaríamos muito gratos", referiu o líder do organismo, num evento do jornal "AS".

Erling Haaland, avançado internacional norueguês com contrato válido até 2024 com o Dortmund (Bundesliga), tem uma cláusula fixada em 75 milhões de euros, tendo sido apontado, entre outros "tubarões", a Real Madrid e a Barcelona.